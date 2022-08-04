美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)結束了在台灣的一日訪問，後續的影響才正要開始，即使是美國觀察家都擔心此事可能對美國有負面影響。

1945網站(19FortyFive)主要分析師羅伯特法利(Robert Farley)認為。裴洛西的訪問，是一種惹怒中國大陸的挑釁工具，無法對中國大陸造成實質壓力，但他們的惱怒是必然的。

文章表到，裴洛西訪台的理由並不是支持台灣，主要是反對中國大陸。議長批評大陸人權問題、西藏議題，這已是她幾十年來的慣例。然而，從現實主義角度來看，挑釁是一種外交工具，在某些情況下可以有效地使用而對自己(美國)有利，但目前卻不是正確的選擇。

即使暫時擱置美國不穩定的國內局勢，拜登政府在對外事務上仍然很多事情要做，美國正在同時經歷6起國際危機：1伊朗核協議爭議題似乎已經走到了最後； 2烏克蘭仍燃燒在戰火中；3芬蘭和瑞典尚未完成加入北約的全部程序；4科索沃處於衝突的邊緣；5北韓可能又搞出核試驗，台灣海峽顯然成了第6起。

「我們必須認真審視，使美中關係惡化，是否真的有利於美國的利益。 」

在過去十年中，美國與中國大陸關係，無疑變得更加敵對，川普是發起者，但是敵對的情況並沒有因為拜登上台而緩解。

今天的中國大陸已比起1996年來的更為強大，他們具有將力量投射到更遠的太平洋地區的能力，並在遠離其海岸的地方，就威脅美國的利益。兩岸軍事實力早已失衡，大陸考慮的不是能否奪佔台灣，更多是形象與地位遭到破壞。而且正如新美國安全中心(CNAS)評估的，中國大陸不需要直接入侵台灣，就可以向同盟施壓；它可以攻擊離島，迫使華盛頓或台北作出回應。

北京甚至可以採取非戰爭措施來反擊；比如支援莫斯科對烏克蘭的戰爭，可能是向俄羅斯提供直接的軍事裝備，或者以經濟、金融和技術的辦法間接援助。北京一直是西方對俄羅斯制裁行動的「不完整參與者」，也就意味著處在巧妙的關鍵地位；要是他們願意，可以對造成更大的麻煩。相同的，伊朗和北韓的問題上，他們也都可以給美國製造麻煩。

其實長久以來一直如此，華盛頓可以利用與北京的友好關係，來追求其在世界其他地區的外交目標。即使不能取得北京的配合，至少它可以緩和敵意中受益；柤同的，中國大陸能夠以微妙和不微妙的方式傷害美國，這使得選擇衝突的時間和地點尤為重要。

美國有一派看法一直認為，台灣海峽議題要從戰略模糊走向戰略清析，拜登政府已經加強了美國對台灣的言語承諾，似乎40年來的戰略模糊在消失中。裴洛西的訪問，雖然沒有招致北京的任何直接軍事報復。然而，這並不意味著北京就會隨時間而淡化，而是在未來，以難以預測的方式作出回應。