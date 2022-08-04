遠東新今日宣布與台灣統一集團旗下7-ELEVEN及統奕包裝，於北區獨家推動「循環經濟資源回收機」。透過統奕包裝於7-ELEVEN門市建置回收機整合寶特瓶回收，將民眾使用過的廢棄寶特瓶回收後，透過遠東新獨家技術製成環保制服及其他商品回到7-ELEVEN門市。

遠東新建置專業一條龍的回收體系，將民眾使用過的寶特瓶，經過分選、清洗、除汙、提黏，抽取成為環保紗，約14-15支寶特瓶即可製成一件7-ELEVEN門市制服。

台灣衛福部5月函告「供作食品容器具包裝製造使用之PET再製酯粒原料適宜性申請作業流程」，將參考先進國家如歐盟、美國及日本的多元應用，符合國際循環經濟趨勢把關原料管理，未來有機會效法先進國家開放PET再製酯粒原料應用於食品接觸之包裝材料如寶特瓶和沙拉盒等回到超商銷售，達到資源回收再利用，架構綠色供應鏈，完成100％ PET寶特瓶回收再利用循環。

遠東新為全球前三大之食品級再生PET(Recycled PET)製造商，也是台灣唯一獲國際飲料品牌認可的食品級再生PET供應商，再生回收聚酯生產據點涵蓋台灣、日本、美國，及即將建置完成的越南永續環保廠。遠東新食品級再生PET獨家供應國際水品牌Fiji Water，並為全球可口可樂、百事可樂、三得利、Asahi等知名品牌指定用料。

遠東新2021年回收超過200億支寶特瓶，並將回收寶特瓶為原料再製成高附加價值環保回收聚酯粒，減少63％溫室氣體排放量，相當於減少58萬噸溫室氣體排放量。遠東新設定2025年減少碳排放量20％、2030年減少40％，2050年達成淨零排放目標。