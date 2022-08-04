「半島電視台」（Al Jazeera）4日指出，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後，中國大陸祭出一系列經濟手段，但未對台灣最關鍵的半導體產業出手，原因是大陸本身也十分依賴台灣製造的各式晶片。專家認為，若北京未來停止進口台灣半導體，將代表屆時其已準備好開戰。

裴洛西2日晚間搭乘美國空軍C-40C行政專機飛抵台灣、3日下午離開，整趟訪問歷時約19小時，期間還與總統蔡英文等人見面。中國大陸則於3日宣布，暫停自台灣進口白帶魚、竹筴魚和柑橘類水果，以及停止出口天然砂等。

「半島電視台」指出，這些經濟措施被廣泛認為是政治施壓手段，但對台灣整體經濟的影響不大，也未針對當地最重要、占總出口近40%和國內生產毛額（GDP）18%的半導體產業。

「半島電視台」表示，這是因為台灣半導體產業的重要性，對中國大陸和台灣幾乎一樣重要。台灣在全球半導體供應鏈中扮演關鍵角色，2021年晶圓代工市占達64%，穩居世界第一，且若只論先進製程技術，比例還會進一步提升；而根據美國國會研究處（CRS）2020年的報告，中國大陸半導體需求占全球60%，其中又有超過90%須依賴進口或外商設於大陸的工廠生產。

雖然北京正投入大量資源，希望於本土建立半導體自給自足能力，不過專精中國大陸貿易事務的新加坡管理大學教授高樹超（Henry Gao）認為，建立相關產業並不容易，而從近年來紫光董事長趙偉國被捕等多起事件來看，北京的政策並不順利；故其只有在準備好開戰時，才會停止進口台灣的半導體。