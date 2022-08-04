大陸電商巨頭阿里巴巴4日港股盤後公布，2023財年第一季（截至2022年6月底止財政季度業績）營收年減1％至人民幣（下同）2,055.6億元，優於市場預估的2,039.7億元，但期內淨利年減50％至227.39億元。

阿里巴巴董事會主席張勇在財報中指出，過去一季，阿里積極應對宏觀環境的種種變化，透過持續加強為客戶創造價值的能力，始終聚焦長期戰略。雖然阿里的業務在4月、5月年增率相對放緩，但進入6月已經看到走俏跡象。基於阿里擁有的高品質消費群體，以及符合客戶不同需求的多元化業務所呈現出的韌性，阿里對未來長期增長充滿信心。

阿里巴巴財務長徐宏表示，儘管新冠肺炎疫情反覆帶來挑戰，阿里的營收年增率表現穩健。透過持續改善營運效率，以及更專注優化成本，關鍵戰略業務虧損收窄。阿里最近公布申請增加香港為另一主要上市地的計畫。透過實現在香港和紐約兩地交易所主要上市，來進一步擴大和豐富阿里的投資者基礎。