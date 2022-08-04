甜心教主王心凌因綜藝節目《乘風破浪》再度翻紅，網友發現有一位網路正妹長相神似王心凌，身材前凸後翹十分火辣，PO上PTT後掀起無數網友暴動，而這名正妹的身份也被網友搜出叫「采臻」，是名美食、旅遊主題的YouTuber，近日她分享自己穿上比基尼的跳舞影片，讓網友再次暴動噴鼻血。

神似王心凌的網紅正妹「采臻」於今（4日）發文，她分享自己到宜蘭烏石港，「但我今天不是來衝浪的，你們有發現我肌肉變多了嗎？祝大家七夕情人節快樂喔！」采臻穿著黑底白點比基尼，肌膚跟牛奶一樣白，豐滿上圍非常吸睛，且四肢纖細，小腹平坦沒有任何贅肉，隨著音樂起舞，美胸狂震讓網友移不開視線，身後是蔚藍的海岸線，人美風景美，狂吸4.3萬人觀看。

該片吸引許多網友凍未條直呼「各位快看，大美女ㄟ」、「好美」、「噢麥尬⋯夭壽⋯流鼻血了⋯」、「不是一直都有腹肌的嗎」、「太腰瘦了」、「向後轉是不是就會看到釣竿」、「我肯定有平行宇宙，每次去都看不見這樣的美女」、「去頭城要吃龍記牛肉麵啊啊啊啊啊！」、「祝釆蓁情人節快樂」、「腹肌變明顯了」、「另一半是幸福的，大家羨慕的對象」、「美麗的風景線，我戀愛了！」、「太陽很大，不怕曬黑嗎？」、「身材太美了，而且太兇（胸）了，哈哈」。