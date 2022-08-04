作家黃春明再度攜手礁溪老爺飯店策劃「九彎十八拐．百輯風華展」傳遞文學之美，投影互動區〈繪動．九彎十八拐〉以黃春明的撕畫「來去宜蘭」為底，前來遊玩觀展的民眾在平板上繪製專屬汽車，就能成為黃春明撕畫中的一份子，在九彎十八拐、龜山島、雪隧、汽車、雨滴與載滿旅客的可愛火車「來去宜蘭」中留下身影。（杜宜諳攝）

作家黃春明再度攜手礁溪老爺飯店策劃「九彎十八拐．百輯風華展」傳遞文學之美，展區分為九彎十八拐雜誌專欄、黃春明文學漫畫、國外名家、華文精選、學生作品、紙上藝廊、百輯封面牆與書信寫作等，除了黃春明的專欄、文學漫畫與撕畫作品外，也選及美國、法國、加拿大、瑞典等國外作品。（杜宜諳攝）

作家黃春明再度攜手礁溪老爺飯店策劃「九彎十八拐．百輯風華展」傳遞文學之美，展區分為九彎十八拐雜誌專欄、黃春明文學漫畫、國外名家、華文精選、學生作品、紙上藝廊、百輯封面牆與書信寫作等，除了黃春明的專欄、文學漫畫與撕畫作品外，也選及美國、法國、加拿大、瑞典等國外作品。（杜宜諳攝）

作家黃春明再度攜手礁溪老爺飯店策劃「九彎十八拐．百輯風華展」傳遞文學之美，展區分為九彎十八拐雜誌專欄、黃春明文學漫畫、國外名家、華文精選、學生作品、紙上藝廊、百輯封面牆與書信寫作等。（杜宜諳攝）

作家黃春明再度攜手礁溪老爺飯店策劃「九彎十八拐．百輯風華展」傳遞文學之美，展區分為九彎十八拐雜誌專欄、黃春明文學漫畫、國外名家、華文精選、學生作品、紙上藝廊、百輯封面牆與書信寫作等。（杜宜諳攝）

〈寫下，思念書信〉區邀請民眾重溫寫作感動，現場寫下明信片後放入信箱，礁溪老爺將幫忙寄出，無論是給好久不見的家人朋友或者寫給黃春明老師，都有機會參加抽獎獲得精選小禮物。（杜宜諳攝）

作家黃春明再度攜手礁溪老爺飯店策劃「九彎十八拐．百輯風華展」傳遞文學之美，展區分為九彎十八拐雜誌專欄、黃春明文學漫畫、國外名家、華文精選、學生作品、紙上藝廊、百輯封面牆與書信寫作等，除了黃春明的專欄、文學漫畫與撕畫作品外，也選及美國、法國、加拿大、瑞典等國外作品。（杜宜諳攝）

作家黃春明再度攜手礁溪老爺飯店策劃「九彎十八拐．百輯風華展」傳遞文學之美，活動包含文學展覽、互動投影、詩詞創作與戶外山海行程等，而展區分為九彎十八拐雜誌專欄、黃春明文學漫畫、國外名家、華文精選、學生作品、紙上藝廊、百輯封面牆與書信寫作等。（杜宜諳攝）

〈手作，創意詩句〉區展示黃春明作品「龜山島」，民眾欣賞之餘也可藉由文字重組創作出自己專屬的短文，只要參加活動就有機會抽到「龜山島牛奶海立槳活動體驗」，周周抽幸運得主體驗立槳並一起親眼欣賞龜山島與牛奶海。（杜宜諳攝）

國寶級作家黃春明再度攜手礁溪老爺飯店策劃「九彎十八拐．百輯風華展」傳遞文學之美，活動包含文學展覽、互動投影、詩詞創作與戶外山海行程等，而展區分為九彎十八拐雜誌專欄、黃春明文學漫畫、國外名家、華文精選、學生作品、紙上藝廊、百輯封面牆與書信寫作等，除了黃春明的專欄、文學漫畫與撕畫作品外，也選及美國、法國、加拿大、瑞典等國外作品，如海倫凱勒、莫泊桑等，華文作品則選自日本的賴和、呂赫若等至現代作家張曉風、吳晟的作品，共展出31件文學作品、100本雜誌與8件精選封面故事，展期至8月28日，滿滿的文學作品邀請民眾一同前來徜徉在文學之海。

一群愛好文學的老中青少2005年在作家黃春明的號召下，以《九彎十八拐》為名發行宜蘭縣內第一份純文學雙月刊雜誌，封面名是書法家董陽孜題字相贈，封面圖是發行人黃春明獨門撕貼畫作，主張文章沒有新與舊，只有好與壞。不論國界，不分時空，能夠感動人心的，就是好文章。而《九彎十八拐》如今已發行滿百期，而2005年礁溪老爺開幕日也是《九彎十八拐》創刊日，因此礁溪老爺與創辦人黃春明特別攜手舉辦「九彎十八拐．百輯風華展」與「來去宜蘭玩」活動。

投影互動區〈繪動．九彎十八拐〉以黃春明的撕畫「來去宜蘭」為底，前來遊玩觀展的民眾在平板上繪製專屬汽車，就能成為黃春明撕畫中的一份子，在九彎十八拐、龜山島、雪隧、汽車、雨滴與載滿旅客的可愛火車「來去宜蘭」中留下身影。

〈手作，創意詩句〉區則展示黃春明作品「龜山島」，民眾欣賞之餘也可藉由文字重組創作出自己專屬的短文，只要參加活動就有機會抽到「龜山島牛奶海立槳活動體驗」，周周抽幸運得主體驗立槳並一起親眼欣賞龜山島與牛奶海。

〈寫下，思念書信〉區可透過網路進行文學創作，只要寫下最動人的思念字句，就有機會可以獲得「老爺一日遊體驗」或「平日雲天自助午餐券」，而策劃書信區邀請民眾重溫寫作感動，現場寫下明信片後放入信箱，礁溪老爺將幫忙寄出，無論是給好久不見的家人朋友或者寫給黃春明老師，都有機會參加抽獎獲得精選小禮物。