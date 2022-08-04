日本動畫片《角落小夥伴電影版：藍色月夜的魔法之子》除了中文配音由賈靜雯再度回歸外，日文配音也同樣邀請到為上集配音的井之原快彥再次獻聲。除了魔法元素外，電影的一大主軸為「夢想」，井之原快彥則自曝自己最近的夢想是：「回到家時喝一杯冰啤酒！」出乎意料的簡樸回答令人驚訝不已，井之原也說明道：「像這些小小的夢想，光想著就很幸福，也讓自己更從容不迫，有更多的精神帶給大家歡樂！」

井之原快彥是前男團「V6」中首位步入婚姻的成員，並以「好爸爸、好丈夫」形象深植人心，溫暖而療癒的嗓音在上一集廣受觀眾喜愛，這次再度收到配音邀請時，井之原開心表示：「我當下開心地比出勝利手勢！」這次電影中全新的魔法師角色也讓井之原快彥驚喜不已：「這個『魔法小夥伴』的存在本來是『可以做到我們做不到的事情』的角色，但在角落小夥伴的世界中反而呈現出有點冒失的一面，這點真的非常可愛！」不僅如此，此次電影依然暖心又感人的劇情，也讓46歲的井之原快彥看完後不禁落下男兒淚，並感動力推：「這是一部讓我流淚的作品，我希望觀眾看完後能夠被療癒，因為無論如何小夥伴們都很可愛！」

電影主題也圍繞在「夢想」上，片中每位角落小夥伴都有各自的夢想，讓受到小夥伴們照顧的魔法師「五」想透過魔法來幫他們實現願望，以回報小夥伴們的照料，然而過程中不僅逗趣還發人省思，讓大小朋友們看完都得到啟發。而聊到自己目前的夢想，身為全方位人氣男神的井之原快彥笑言：「我的夢想就是回到家時喝一杯冰啤酒！」出乎意料的簡樸回答令人驚訝不已，井之原則補充說明：「像這些小小的夢想，光想著就覺得很幸福，而且現在這個幸福狀態也讓自己更從容不迫，有更多的精神去帶給大家歡樂！」該片明（5日）在台上映。

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