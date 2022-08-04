美國眾議院議長裴洛西旋風訪台後，中國大陸隨即在今（4日）數次向台灣北部、南部及東部周邊海域，發射11枚東風系列彈道飛彈。總統府表示，國安及國軍各單位皆即時掌握發射動態，並啟動相關防禦系統，確保國家安全，請國人安心。至於為什麼當時未用愛國者飛彈攔截東風飛彈？軍事專家施孝瑋表示，愛國者飛彈很貴，而且大陸東風飛彈的彈道很高，愛國者飛彈不見得攔得到，所以乾脆讓它過去吧。

施孝瑋4日在中天新聞《洪淑芬辣晚報》節目中表示，中共發射「東風-15B」短程彈道飛彈，從福建射往第4區跟第7區，絕對會通過台灣上空，很多人說為何不發布防空警報？為什麼當時不用愛國者飛彈攔截？施孝瑋指出，愛國者飛彈很貴，大陸東風飛彈打過來，一顆東風15B造價大概是三分之一愛國者飛彈，通常攔截一顆彈道飛彈，要打兩顆飛彈上去，等於要花6倍的價格。而且東風的彈道很高，愛國者飛彈不見得攔得到，所以乾脆就讓它過去吧。

施孝瑋接著表示，因為大陸是演習，從台灣上空掠過，對台灣本島不會有任何影響，若台灣真的發射飛彈上去，在空中打碎，掉下來搞不好會傷到人，所以乾脆不去打。

施孝瑋更指出，短程彈道飛彈高大概超過百公里左右，因為距離很遠，台灣人看不到飛彈飛過去，飛彈掉下去的地方距離台灣本島也有一段距離。