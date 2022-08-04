經濟部國際貿易局「推動臺灣會展產業發展計畫」（MEET TAIWAN），2022年配合永續化趨勢，全新推出「GREENTOPIA永續會展城市」跨國提案競賽，導入聯合國永續發展目標（SDGs）等永續性元素，號召來自全球各地與臺灣的商務人士參與，提出來臺辦理永續會展活動的創意提案，就有機會抱大獎。

根據美國運通（American Express）全球會議活動趨勢預報，高達83%的受訪者將「永續性」納入未來舉辦活動的重要考慮項目，MEET TAIWAN多年來透過舉辦永續講座、會展獎以及綠色指南等實際作為，協助國內會展業者共同推動臺灣會展產業永續化，今年更首度以永續會展為行銷重點，於線上打造「GREENTOPIA永續會展城市」，國際上更進一步推廣符合國際能源管理系統認證的大型場館，包括台北世界貿易中心、台北國際會議中心、南港展覽館、大臺南會展中心等，以期在後疫情時代吸引更多國際會展活動選擇臺灣作為目的地。

此次MEET TAIWAN跨國提案競賽「GREENTOPIA永續會展城市」，更邀請全球商務人士響應永續概念並參與提案，成為GREENTOPIA的虛擬市民。於10月19日前提交英文永續會展活動提案，決選中勝出之5名優勝者，將獲得總價值$30,000美元大獎以及GREENTOPIA電子市民證。