兩岸緊張，台灣從農漁民到高科技都受害！美國眾議院議長裴洛西訪台留下後遺症，陸方開始對台灣百項產品祭出禁令，包括農漁產品、糖果糕餅業都成苦主；前立委林郁方在《庶民大頭家》節目指出，台灣與大陸有密切的經貿往來，若一味配合美國抵制大陸，被陸方用經貿手段對付，只會淪為美中角力的雙重受害者。

林郁方表示，「你知道很多台獨的人，看到美國用經貿的手段在對付中國大陸，增加你的關稅，一些晶片、高階的科技產品不賣給你大陸，然後這些台獨都覺得很爽。你有沒有想到一件事？大陸也可以做同樣的東西，他一樣可以用經貿的手段對付台灣；你看台灣一年從大陸賺多少錢？今天如果沒有大陸這個市場，我們每一年的對外貿易，整體而言就是赤字、就是賠錢，所以大陸市場對我來講是非常非常重要的！」

他指出，「大陸現在對付我們，你看這是賣糖果(糕餅)，一些吃的東西，可是它的源頭還是農產品、還是漁產，因為你要做成食品，你要有一個源頭，不是只有麵粉；譬如你做一個餅乾，可能需要柑橘這些，是收入在我們社會裡面比較底層的農民、漁民，依然是遭受比較大的打擊。這是我們覺得很不安的，今天追求台獨的人要去想一件事情，台灣跟大陸的關係，不是止有軍事、外交、政治對抗，還有經貿上互利互惠的關係。」

林郁方說，「而且大陸是我們最大的市場，這個關係都沒有想清楚，你以為人家會用左拳來打你，現在他用右拳來打你，現在你怎麼辦？而且我們真的是很慘，美國要制裁中國大陸，台積電、聯發科很多的產品不能賣到大陸去。」

他說，「那聯發科呢？其他的高科技的半導體的這些公司、企業呢？所以美國跟中國大陸的對抗，我們不要在旁邊幸災樂禍，因為美國跟中共的對抗，必然會延伸到台灣來！兩邊都對台灣有所要求，或有所懲罰，那這樣一個結果，台灣就是雙重的受害者；所以怎麼左右逢源，的確是真的很重要。」