斥資275億韓元打造的韓國災難片《緊急迫降》昨（3日）在韓上映後，首日即以超過35萬觀影人次空降韓國票房冠軍，該片集結坎城影帝宋康昊、坎城影后全度妍、李炳憲、金南佶、任時完、朴解浚、金素辰等華麗卡司，以扣人心弦的精湛演技，完美表現出身處災難中的人們複雜的心境和真實的情緒，加上逼真的機內災難場景，以及陸地上刺激的衝突追擊場面，都令觀眾直呼是前所未見的災難巨作，全程高潮緊張到無法呼吸。

另外，繼電影《密陽》後，《緊急迫降》是宋康昊和全度妍暌違15年再度合作，宋康昊表示：「在《密陽》之後，很開心能再和全度妍合作，《緊急迫降》是男性角色較多的電影，但全度妍展現出有如寶石般閃閃發光的存在感！」全度妍也說：「我一直很渴望能再和宋康昊合作，只要有他在，內心就感到很踏實！」

偶像團體「帝國之子（ZE：A）」出身、出道12年的任時完，藉由《未生》、《他人即地獄》、《不汗黨：壞傢伙們的世界》等作展現精湛的演技，這次他化身一名恐攻嫌犯，韓在林導演表示：「其實這選角的靈感是源自美國2017年的拉斯維加斯槍擊案，我認為那也是一次恐攻事件，是場災難。搜尋關於那名恐攻嫌犯的資料後，發現他其實非常平凡，家庭狀況也很普通，而且其實他哥哥比他還關心槍械相關的事。因此我希望能以十分平凡的人物來帶出《緊急迫降》的故事。」導演表示因為參考了這起事件後，他才決定請形象一直很好的任時完來擔綱這個角色。

在演藝圈一直被視為「乖乖牌」的任時完，很感謝導演讓他詮釋這個角色，他表示：「我選擇作品的其中一個基準，是先了解這角色是惡角還是善角後，再去找出他的必然性。然而在這次的作品中，卻無法去分辨這個角色的必然性。但這也讓我能更自由地去詮釋這個角色，比起最初擔心的心情，後來是產生更多的期待。」許多觀眾觀賞完《緊急迫降》後，都對任時完瘋狂的演技驚嘆不已，還說以後若看到任時完可能會感到害怕。

李炳憲這次飾演一名帶著女兒搭機的乘客，在片中和任時完有多場精彩對手戲，而任時完精彩的表現也令李炳憲大讚，「真的覺得那樣的人物非常可怕，是會帶給他人不幸的角色，而任時完演員則完美呈現和那個角色相符的表情和眼神，覺得和他對戲時產生了很棒的演技默契。」而對於私底下的任時完，李炳憲則說：「任時完演員平常的模樣完全跟電影裡不一樣，他非常可愛又很愛問問題，常問一些令人無法輕易回答的問題，也讓我必須思考很多，是很可愛的後輩，偶爾會和他見面一起吃飯喝酒。」

飾演資深刑警的宋康昊，曾和任時完合作電影《正義辯護人》，對於再度合作的任時完，宋康昊也不吝讚賞：「不曉得這樣子形容是否恰當，但若說《犯罪都市2》有孫錫求的話，《緊急迫降》就有任時完！」宋康昊表示任時完在片中展現十分精湛的演技，他說：「任時完演員透過《正義辯護人》正式於大銀幕出道，從那時候就展現很不尋常的演技能力！」而近期以話題韓劇《社內相親》討喜的女二角色備受喜愛的薛仁雅，也在片中飾演一名暖心的空服員，完美詮釋身處災難中仍細心照顧乘客的盡責空服員，她的細膩自然演技也引起韓國觀眾討論。

該片將於下周五（12日）在台上映，片商也特別推出《緊急迫降》台灣限定影城購票禮回饋給觀眾，於各影城開放場次售票起，凡購買《緊急迫降》電影票1張，即可獲得限量「原版電影紀念海報」1張，共2款，隨機發送，數量有限兌完為止。