NHK於今（4日）晚報導，日本防衛省宣布，中國4日下午發射9枚彈道飛彈，其中五枚落入的水域位於日本的專屬經濟海域（EEZ）內。防衛省稱，這是中國彈道導彈首次落入日本專屬經濟海域。日本對此強烈譴責並對中國進行外交抗議。

據防衛省發布，中國4日下午3時至4時共發射了9枚彈道飛彈。其中五枚落入中國劃設的演習訓練區，但該區域同時位於沖繩縣波照間島西南的日本專屬經濟海域（EEZ）內。 這是中國彈道飛彈首次落入日本專屬經濟海域。另有一枚飛彈落在日本專屬經濟海域外，位於沖繩縣與那國島西北偏北、中國劃設的演習區內。

日本防衛省表示，日本防衛大臣岸信夫4日晚在防衛省表示，彈道飛彈落在日本專屬經濟海域和日本附近海域，這是事關日本安全和人民安全的嚴重問題，我們對此表示強烈譴責。此外，我們強烈譴責中國。並通過外交渠道提出抗議。防衛省和自衛隊將繼續盡一切努力蒐集、分析和監控信息。