今年年底將舉行九合一選舉，為提醒民眾反賄選，基隆市政府、基隆地檢署與基隆調查站4日上午在基隆市慶安宮宣布「基隆中元祭反賄選保平安活動」起跑，凡參加基隆中元祭民眾都有機會獲得慶安宮提供印有媽祖聖像的平安符袋，內藏有基隆地檢署提供可獲得最高一千萬元獎金的祕笈。

基隆市長林右昌4日上午率政風處長魯志偉、市警局局長張樹德，與基隆地檢署檢察長余麗貞、基隆市調查站主任劉怡聖等人，一同赴基隆慶安宮參拜，除祈求神明保佑市民平安健康外，更宣布「基隆中元祭反賄選保平安」活動開跑。

林右昌表示，今年基隆的地方公職人員選舉參選爆炸，競爭相當激烈，而反賄選是每次大選時非常重要的工作，市政府一定全力配合。市府政風處及各相關單位除了派出廉政寶寶參與基隆中元祭花車遊行活動，基隆地區民眾在中元祭期間舉辦普渡時，也有可能遇到突然現身的宣導人員，提供平安符袋或實用的反賄宣導小物，將媽祖等神明的祝福帶給大家。

余麗貞表示，提及，今年基隆地區的地方公職人員選舉參選人數較往年增加許多，賄選的行為恐怕也不能完全避免，要拜託廣大的市民朋友們不要輕易地將自己的選票就以一點點的金錢或利益，讓給那些居心不良的參選人。

市府政風處表示，在平安符袋裡，有基隆地檢署提供的賄選檢舉方式，檢舉人有機會獲得直轄市長1千萬元、縣市長500萬元不等的檢舉獎金，希望透過神明的加持，讓大家對於賄選、假訊息以及企圖破壞民主法治根基的行為，都能夠嚴正拒絕。