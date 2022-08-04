大甲媽祖也有NFT「MAZU DAO」！ 現實、元宇宙一次保庇信徒2周熱銷1300組 。（ABM 行銷提供）

誰說NFT（非同質化代幣）只是潮牌、藝術家的專利！剛好正值農曆七月，民眾過去可能只有會在家普渡拜拜，或到廟裡走走補財庫，但現在就有新的「保庇」另類新選擇，著名的大甲鎮瀾宮今年特別獨家授權推出「MAZU DAO」NFT，獨家提供終身三大祈福，還有限量2500組開運及中元大補財庫18件組合。

大甲鎮瀾宮「MAZU DAO」甫開賣2周就被信徒搶購了1300組。（ABM 行銷提供）

MAZU DAO 創辦人顏宥騫表示：「甫開賣2周就被信徒搶購了1300組，更會將NFT衍生收益的30%捐贈至財團法人大甲媽社會福利基金會，積極籌建中部海線第一所收容失依兒童的育幼院之外，更藉由基金會有系統的運作，積極地參與並贊助推動公益慈善及教化事業上。」，為自己祈福之餘，也能回饋給別人。

大甲鎮瀾宮獨家授權推出「MAZU DAO」NFT，購買者更會收到實體的「大甲鎮瀾宮媽 NFT 限量經典開運禮盒」，還有「中元大補財庫6件組」，第一批限量2500組。（ABM 行銷提供）

此次推出的「MAZU DAO」NFT，不僅有鎮殿媽祖、黃金媽祖、翡翠媽祖、二媽祖、三媽祖、正爐媽祖、副爐媽祖、開基媽祖、湄洲媽祖等九尊媽祖加持保庇，提供NFT信眾終身3大祈福保佑，包含初一十五法會疏文誦經祈福、NFT信徒優先遶境不用擠、限量22%稀有度的終生專屬光明燈，更有專屬每年遶境最夯限量版「秩序帽」，不必再漏夜排隊搶購或上網高價競拍，即可免費獲得。

另外還可獲得一個實體的「大甲鎮瀾宮媽 NFT 限量經典開運禮盒」，當中包含開運祈福12件，像限量招財金錢母、遶境壓轎金、ACE 虛擬貨幣發財金 7 顆 USDT、鎮瀾宮護身符、過爐姻緣線、過爐大紅菱、開運符令、鎮瀾宮電商買足網VIP優惠等，還有聚財寶盆、咬錢財虎、五行聚財皮墊、發財錢母紅包、發光發財靈符、補財庫金紙等中元大補財庫6件組。第一批限量2500組，8月11日前在電商「鎮瀾買足網」及「樂天市場」加入預購，即享1萬6880元優惠價，10日、11日兩天用以太幣（ETH）購買的白名單，在「媽祖 MAZU DAO官網」為 0.388 顆以太幣（ETH），12日正式發售，屆時將恢復原價1萬8880元，預計總發行量限定為3230枚。