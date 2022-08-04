不少人都有存錢的習慣，也曾買過各式各樣的存錢筒，然而，有男子便將公車上的投錢箱搬回家當存錢筒使用，並且花了1年又10個月，終於將共存了22萬1278元，也懹原PO開心不已；網友一見照片也看傻眼認為「這存錢筒會讓我想每天投錢」、「這個去哪裡可以買到二手的」。
一名男子在臉書社團「爆廢公社二館」發文，並上傳多張照片，他表示將存錢桶投滿了，存了1年又10個月，終於到了開箱時刻，其存錢筒總共存了22萬1278元；不過，從原PO上傳的照片發現，原PO的存錢筒竟然是2個公車上在用的投錢箱，雖然，不知原PO自哪裡取得，但是特別的存錢筒也驚艷不少網友。
貼文一出，網友紛紛留言表示「好大的存錢桶」、「真的是老司機，連古代的零錢箱還留下來」、「這箱子，感覺蠻有用處的」、「這個存錢筒有在賣嗎？」、「我以為是哪間廟香油錢」、「這存錢筒會讓我想每天投錢」。
另外，也有網友則質疑原PO如何取得公車投錢箱「比較好奇這存錢筒哪來的，好猛」、「報廢公車上面拔的嗎」、「為什麼家裡有公車零錢箱」、「這個去哪裡可以買到二手的」。
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