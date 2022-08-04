國民黨桃園市長參選人張善政與熱情民眾合影。（蔡明亘攝）

國民黨桃園市長參選人張善政被爆，曾喊話台灣科技業「應快去大陸進行高階研發」，其競選辦公室傍晚還原對話，澄清是想表達「利用對岸市場，厚植我們實力」的想法，籲綠營與側翼別斷章取義。對此，張怒嗆綠營每到選舉就想抹紅對手，尤其民進黨桃園市長參選人林智堅更已證明人格、能力破產，直言民進黨「巴不得趕快把我抹紅」。

對於去年言論再度被翻出，張善政今晚受訪時火大反擊，已透過臉書與新聞稿還原事情真相，民進黨每到選舉就想抹紅對手，尤其是林智堅經歷論文、球場門已證明「人格破產、能力破產」，此時他感到民進黨巴不得想抹紅他，說不定過陣子就變抹黑或抹黃，似乎想快點把他拉成與林同樣的水準。

張善政直言，他們打我的力道愈大，證明他們心裡相當著急，但仍相信鄉親的眼睛是雪亮的，不會被民進黨的烏賊戰術迷惑，心裡會有明確選擇，知道誰才是最好的候選人。

針對美國眾議院議長裴洛西離台後，大陸動作頻頻，張善政認為，任何人都期待海峽兩岸和平與地區和平，不樂見有這種動作，「希望對岸能夠節制」。

此外，與民進黨團結現況相比，國民黨整合狀況仍備受關注，張善政說，上周大家可看見黨籍議員與他熱絡合照，桃園市議長邱奕勝、立委呂玉玲之子陳韋曄和他的合照也出來了，若有「沒持續整合」說法，完全不是事實，甚至有挑撥離間之感。