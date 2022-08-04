56歲華語樂壇天后林憶蓮，近來鮮少出現在幕前，不過最近她替乾爹胡楓錄一段慶生影片，久未露面的她，讓大家都相當驚喜，粉絲更激動直呼「終於出現了」。

TVB日前播出節目《人生90好楓Show》，替老戲骨胡楓補過90大壽，順便預祝他9月在紅館的演唱會成功，而當天除了他的家人外，還有不少圈內好友及後輩出席派對，現場相當熱鬧。

林憶蓮替乾爹胡楓錄製慶生影片。(圖／取自微博)

而令網友驚喜的是，久未露面的林憶蓮，也特地錄製影片，替乾爹胡楓慶生，看起來脂粉未施、戴著黑框眼鏡的她，把頭髮綁成一個馬尾，打扮簡單但看得出保養得宜，讓網友都驚艷不已。

其實，林憶蓮2020年宣佈和小11歲的鼓手男友恭碩良分手後，就一直很低調，鮮少出現在幕前，因此粉絲快3年再見到她，都興奮直呼「失蹤人口終於出現了」、「聲音還是這麼溫柔」、「她狀態好好！！我失語了…早點出來營業吧」、「真的出現了！我好想妳」，但也人覺得她好像消瘦了不少，「林女士瘦好多」，一時之間還有點認不出。