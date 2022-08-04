共軍執行環島空域跨晝夜聯合任務。(圖/翻攝央視軍事微博)

共軍執行環島空域跨晝夜聯合任務。(圖/翻攝央視軍事微博)

共軍執行環島空域跨晝夜聯合任務。(圖/翻攝央視新聞)

大陸央視軍事新聞4日報導，共軍東部戰區於下午發布「實彈發射訓練任務已圓滿完成」消息後，於晚間近8點又發布了空軍和東部戰區海軍航空兵出動上百架殲擊機、轟炸機等多型戰機，奔赴台灣外海北部、西南、東南空域，執行跨晝夜聯合偵察、空中突擊、支援掩護等任務的消息。視訊中還出現了新一代空中加油裝備運油-20的身影。

央視報導，10餘艘驅護艦連續位於台灣周邊海域展開實施聯合封控行動，對火力試射區域進行掃海警戒，配合友鄰兵力進行偵察引導。

據央視軍事，4日13時許，中國人民解放軍東部戰區陸軍部隊，在台灣海峽實施了遠端火力實彈射擊訓練，對台灣海峽東部特定區域進行了精確打擊，取得了預期效果。

4日下午，中國人民解放軍東部戰區火箭軍部隊，對台島東部外海預定海域，實施常導火力突擊，飛彈全部精準命中目標。整個實彈發射訓練任務已圓滿完成，解除相關海空域管控。