財富管理業務在2022年上半年沒有為各家銀行帶來業績，美國大幅且密集的升息，反而幫了多數銀行的淨利表現，尚能維持相近於去年的水平。新加坡星展金融集團4日公布，淨利息收入成長17％，帶動第二季淨利成長7％至18.2億新幣，創歷史次高。

星展銀行2022年上半年淨利36.2億新幣，股東權益報酬率為13.3％。由於市場疲弱，且金融市場流動資金管理業務收入去年基期較高，財富管理服務費收入減少，抵銷淨利差的升幅，因此上半年總收入變化不大，淨利則較去年的歷史高點下跌3％。

星展集團執行總裁高博德表示，今年上半年金融市場環境充滿挑戰，淨利差是近三年來首次上升，第二季進一步加快成長，帶來業務動能和資產品質保持強勁。應對整體經濟展望的不明朗，星展往後的投資趨於謹慎，惟，仍可望改善未來幾個季度的成本收入比率。

今年上半年的業務表現，星展估算，淨服務費收入下跌9％至16.6億新幣，其中，金融市場震盪、大環境不佳，投資產品的銷售減少，導致星展的財富管理服務費下跌21％至7.45 億新幣，加上資本市場活動放緩，投資銀行服務費亦下跌36％。另部份需注意的是，員工人事成本上升，支出成長5％至33億新幣，成本收入比率為44％，難脫與疫情期間的人力調度問題。

並非所有費用收入都減少，星展指出，部份服務費收入相關的業務持續成長。如整體消費創新高，其中的旅遊消費持續成長，並回復至疫情前水準，信用卡服務費成長17％至3.90億新幣。貸款相關服務費成長12％至2.58億新幣。且因為現金管理和交易融資的服務費增加，因此交易服務費成長4％至4.73億新幣。

上半年來自市場的不穩定，星展對於銀行資產品質表現特別關注，加求保持穩建。該行表示，由於新增不良資產保持低檔，過去六個月的不良貸款率維持在1.3％。上半年特殊提撥準備為2.36億新幣，相當於佔貸款的15個基點，而去年同期則佔18個基點。