在美國眾議院議長裴洛西訪台之後，中共宣布4日起在台灣周圍6個區域進行實彈演習，被外界稱為「鎖台軍演」。美媒引述美國官員的評估稱，共軍完全切斷台灣進出通道的可能性不大，因為這可能會損害中國自身的經濟，而真正令美方擔心的是雙方軍方導彈或戰機在空中擦槍走火。此外，軍事專家指出，要明確封鎖的定義、誰該對此首先做出回應，這些目前仍處於完全糊模狀態。

《紐約時報》在一篇針對共軍對台灣進行「鎖台軍演」新聞分析中指出，中國在環繞台灣的6個地點舉行實彈軍事演習，這可能引發自1996年以來最大的台海危機。但1996年的演習與中共劃出的的演習地點相比，距離台灣海岸要遠得多。當時的戰略環境與今天相比，也更溫和得多。

美國政府官員表示，根據他們的評估，完全切斷進入台灣的可能性不大——這在很大程度上是因為在經濟嚴重放緩之際，這將損害中國自身的經濟。但他們擔心未來幾天的事件可能引發中國軍隊與台灣軍隊之間的擦槍走火，特別是如果中國軍方在台灣上空發射導彈，或者入侵有爭議的領空時導致空中衝突。

報導說，週三開始軍事演習將關閉台灣海岸附近的幾個區域，白宮和五角大廈正在密切關注局勢發展。他們的評估是，中國目前的戰略是為了恐嚇和脅迫，而不是引發直接衝突。

外部專家更擔心演習可能升級。「這是難以應對的情況之一」，華盛頓的戰略與國際研究中心（CSIS）中國力量項目負責人林洋說，她曾在五角大廈領導台灣事務部，並擔任過其他國防職務。「如果軍事演習轉變為封鎖，那麼何時才能明確演習已經成為封鎖？誰應該做出第一個回應？台灣軍隊？美國？目前還不清楚。」

報導指出，由演習轉變為封鎖是華盛頓經常進行「模擬演習」的眾多情景設定之一，但沒有什麼能真正再現現實中的對抗，拜登必須努力在避免屈服和避免事態升級之間保持微妙的平衡。

文章分析稱，防禦入侵和防禦封鎖沒有什麼相似之處，執行封鎖就更難了。「威脅封鎖和實際上啟動封鎖是兩回事」，美國太平洋司令部前高級顧問、美國企業研究所研究員埃里克．塞耶斯說，如果中國選擇這樣做，它早就有能力有效包圍台灣，而擁有這種能力本身並不令人意外。

他表示，「儘管北京在最近幾週發出了種種威脅，但解放軍的海軍要想長時間維持封鎖，仍然會非常困難，中國經濟也會付出高昂的代價。」塞耶斯還說，「關於中國的反應，最重要的是，它讓我們看到了解放軍未來可能如何對台灣部署間接封鎖，以便在選舉或其他政治危機臨近時加大對台灣的壓力。」

不過，「他們可能不會宣布軍事封鎖，而是宣布在台灣周圍長時間軍事演習，關閉或中斷航道30天、60天或90天。這與其說是軍事行動，不如說是一種法律戰，以證明北京可以進行一段時期間接封鎖的正當性」，塞耶斯說。