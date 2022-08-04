演藝圈著名的「新疆4美」迪麗熱巴、佟麗婭、娜扎和麥迪娜，與生俱來擁有洋娃娃般高顏值，大眼睛、挺鼻和充滿異域風情的氣質，讓她們一直以來都獲得極高關注；近期有一名20歲女星加奈同樣來自新疆，美貌和氣質緊追4美，但娜扎被路人捕捉的零修圖畫面再度掀起網友熱議，一看都說「她贏」。

「新疆4美」之一的娜扎昨（3日）出席品牌活動，有網友上傳在一旁側拍的超真實模樣，娜扎一頭充滿女人味的微卷髮披肩，穿著無袖白色洋裝搭配球鞋，優雅又不失個人酷美風格，且渾身還散發仙女氣息；重點是娜扎美照還是零修圖，真實狀態讓眾人幾乎被美暈。

娜扎零修圖畫面掀起網友熱烈討論。(圖/ 摘自微博)

而不久前同樣來自新疆的20歲女星加奈，精緻大眼和深邃五官，還有稚嫩到吹彈可破的肌膚，甚至擁有曼妙身材和美腿，被網友盛讚比「新疆4美」還漂亮；但娜扎最新零修圖畫面又擄獲廣大網友的心，紛紛跪了直呼「她（娜扎）贏」、「新疆4美就是新疆4美」、「女神哪那麼容易被打敗」。

娜扎一出道就被封「新疆維納斯」，畢業於北京電影學院的關係，也有人稱她是「北影校花」；娜扎近年來有許多影視作品，代言工作也是不斷，高人氣肉眼可見。