知名兩性作家H（陳鴻儀）是各大節目的固定班底，經常分享兩性議題，也常在臉書替網友解惑，擁10萬粉絲。未料，今（4日）作家H忽宣布罹癌3期，並轉述醫生的警告：「不趕緊治療搞不好你只剩兩三年……」

作家H在臉書遺憾地表示：「我罹患癌症了！」他自認心情平靜，雖是一段毫無自覺的過程，但考量可能影響未來的工作，拖了一陣子後決定向大家坦承罹癌的意外。作家H在部落格透露，六月底因精神不好、情緒不佳，去看男性更年期門診，醫師發現血液中PSA的指數過高，推判可能有攝護腺肥大、攝護腺發炎或攝護腺癌；作家H再去泌尿科診所抽血、照超音波，醫生發現有一小塊陰影，便被安排攝護腺切片檢查，最後確定罹癌。

不敢相信結果的作家H，又去和信醫院做更精密的檢查，但初期醫師看到切片病理報告，反應強烈到讓他有點驚嚇，因為醫師認為這個癌不是作家H這年紀該得的，且病理報告上顯示的還是極惡性的種類，醫師用不解和急躁的口吻對他宣判：「先判定為三期吧！不趕緊治療搞不好你只剩兩三年……」

作家H坦言該不解的人是他，困惑地表示：「我又不抽煙（酒是喝不少啦），身體至今也沒有覺得哪個地方有不舒服，就這樣被宣判罹癌，甚至還有可能剩下的時間不長……？！」但作家H坦然面對，拿了三個禮拜的標靶藥物，副作用為每天睡二十個小時，8日複診時，預計會被安排手術、放療或化療。

「然後我就正式成為癌友了！YA！」作家H樂觀地面對癌症，坦言心情沒有太大變化，只擔心治療時會影響工作和體力的表現，希望大家見諒，也請不用擔心，他會繼續用瀟灑的自我流方式活下去，最後呼籲外界隨時要做身體檢查。