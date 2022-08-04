大S(徐熙媛)今年3月驚喜再婚24年前舊愛「酷龍」具俊曄，喜訊傳開後，男方還立刻來台見愛妻，二人猶如奇蹟般的戀情震驚各界，小倆口更是頻頻放閃新婚生活，近日大S還傳出喜懷第三胎，對此，S媽立刻否認，解釋稱大S已有年紀不可能負荷懷孕，自此烏龍消息過後，具俊曄的最新近況終於曝光。

大S和具俊曄的再婚過程宛如偶像劇，竟然因一通電話重新牽起紅線，讓外界又驚喜又感動，而具俊曄也立刻飛奔來台見愛妻，之後具俊曄搭機飛往美國跟南韓完成已排定的工作行程，返韓時登上知名主持人劉在錫節目，分享和大S的結婚照片，語句中透露著對愛妻的關懷與愛意，讓台韓網友都替他們高興。

之後，52歲的具俊曄搭機返台，對待老婆大S溫柔體貼，還曾被網友街頭十指緊扣，超級甜蜜浪漫，卻被人誤傳大S已有3個月身孕，之所以定居台北就是因為新生兒的降臨，而目前他人也確實在台灣，儘管後來已藉S媽之口是烏龍，但仍讓關心此事的網友高興不已，並希望兩人能夠一直幸福甜蜜下去。

近日具俊曄的最新近況曝光，在七夕的前一天，具俊曄先是應友人邀請，現身台北市東區某間韓式餐廳，照片中，他的一身打扮休閒輕鬆，時尚又有型，而由於新婚生活美好，臉部表情也很有精神；晚餐時還到大安區某間咖啡廳，偶遇柴智屏旗下的帥氣男歌手李唯楓，和對方親民合影，絲毫沒有巨星的架子。

對此，網友們看到具俊曄最新的近況後，也紛紛留言：「終於看到姊夫了」、「姊夫在台灣看來也結交了不少朋友」、「男人們的聚會陽剛味十足」、「盼到姊夫了！」、「有酷龍欸」、「男人的組合酷爆了」、「我們的DJ酷龍」、「七夕情人節快樂」、「開心看到我們的姊夫」，只是到處走走逛逛，頂著「國民姊夫」頭銜，一舉一動深受觀眾注意。