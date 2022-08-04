美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）旋風訪台19小時，中國大陸隨即在今（4）日開始舉行軍事演習，引起外界擔憂兩岸局勢。對此，前立委沈富雄今日也表示「中國大陸的軍演只演三天就夠了，他演三天已經很累了，他只是給你看，演三天的效果，有震懾的效用」，引發討論。

沈富雄今日在廣播節目《POP撞新聞》中提及，「中國大陸的軍演只演三天，他演三天已經很累了，他只是給你看，演三天的效果，有震懾的效用」，就是讓台灣知道，「我真的要封的話，你會受到怎樣的苦果」。

沈富雄坦言，這樣台灣在經濟上、貿易上、人心上，各方面會受到打擊，中國大陸這樣做，「是覺得裴洛西的訪問，給我太大的羞辱，我的回應一定要等量，才能展示我心裡頭的不快」。

不過沈富雄認為，中國大陸這樣做「易放難收」，這樣演下去，那下一次怎麼辦？他強調「中國大陸就是不希望有下一次」，沈富雄最後也呼籲，台灣的重要性要讓國際上的大家念茲在茲，而且在行動上要對我們有實質的幫忙，不是只是要風光而已，而敏感性不要誇大的強調。