大陸專家解讀首日演訓重點：遠程打擊火力、遼寧艦、東風飛彈、核潛艇。圖為火箭軍發射常規彈道飛彈。（翻攝央視新聞）

大陸專家解讀首日演訓重點：遠程打擊火力、遼寧艦、東風飛彈、核潛艇。圖為演習中使用的遠端火箭炮。（翻攝央視新聞）

大陸專家解讀首日演訓重點：遠程打擊火力、遼寧艦、東風飛彈、核潛艇。圖為遠端火力精確命中目標。（翻攝央視新聞東部戰區微博）

大陸專家解讀首日演訓重點：遠程打擊火力、遼寧艦、東風飛彈、核潛艇。圖為參加演習的052D型驅逐艦。（翻攝東部戰區微博）

大陸澎湃新聞報導，共軍東部戰區4日中午起，在台灣周邊3天軍演揭幕，根據大陸央視公布視訊，這次遠端火力實彈射擊訓練，使用了某型遠端火箭，曾在多次大陸閱兵公開展示，具有射程遠、精度高和機動性強特點。大陸軍事專家張學峰說，如果以後迫不得已使用軍事手段維護國家主權和領土完整，這種火箭炮是非常重要的一款武器，可以精確打擊敵方島嶼各種目標，支援登陸部隊、或用於摧毀高價值目標。除了遠端火箭炮，今天演習還動用了常規彈道飛彈。

張學峰分析，根據通報，這次演習有幾個關鍵字：台島東部外海、多區域、多型號常導火力突擊、精確命中、區域拒止能力。這說明了共軍動用多種飛彈，飛彈打擊精度高，可以對敵方關鍵目標精確打擊，區域拒止意味著，在演練有外敵干涉情況下的火力突擊，非常貼近實戰。

張學峰表示，從俄烏衝突看，常規彈道飛彈、巡航飛彈和遠端火箭炮等遠端火力，在打擊敵方高價值目標上依然是主力，扮演重要角色。

除了遠端火力打擊，共軍海空兵力的聯合軍事行動，也引發高度關注。

官方公開演習畫面，這次軍事行動出動了殲-20戰鬥機、轟-6K轟炸機和特種飛機，海軍052C／D型驅逐艦、054A型護衛艦等戰艦已抵達演習區域。依計畫將在台灣外海北部、西南、東南海空域聯合海空演訓。

大陸《環球時報》報導，大陸海軍研究院研究員張軍社受訪表示，此次演習還首次組織航母編隊威懾演練，構建海上立體作戰體系，他特別透露，此次演習安排了核潛艇配合行動，航母編隊執行任務，一般都會有核潛艇配合行動。

報導引述日本防衛省此前發布消息，這次遠海訓練，中國航母連續5天在太平洋進行艦載機起降訓練。遼寧艦進行了遠超100次艦載機起降，目的是提升航母運用能力和遠端作戰能力。