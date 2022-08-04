天成飯店集團 瑞穗天合國際觀光酒店 綠景公園。（天成飯店集團提供）

天成飯店集團 SPA商品券。（天成飯店集團提供）

台灣美食展將於8月5日(五)至8月8日(一)在台北世貿一館盛大開展，天成飯店集團攤位號D420，天成飯店集團旗下餐飲品牌翠庭、饗聚廚房、PRIME ONE牛排館與華山町餐酒館推出中西美食、自助餐、烤鴨、合菜與港點等各式餐券下殺5.4折起，台北天成大飯店翠庭烤鴨四人合菜每張只要3000元下殺5.8折，台北花園大酒店饗聚廚房推出平日午晚自助餐套票一套五張3000元，平均每客只要600元即可享用豐盛美食，世貿國際會館除了明爐烤鴨三吃每張1680元約6.8折優惠，也可搭配旅展最優惠5.4折的粵式港點券每張660元，聚餐饗食不容錯過。

除了美食匯集外，天成飯店集團旗下六館：台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-蜂巢、台北天成文旅-華山町、嘉義天成文旅-繪日之丘及桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店，聯合推出超優惠六館擇一聯合住宿券最低1.2折起，任選館別住宿一晚含早餐每張售價1800元不分平假日皆可入住，榮獲觀光局評選卓越五星的頂級溫泉度假飯店「瑞穗天合國際觀光酒店」推出年度優惠平旺日雙人住宿券每張10000元，即可入住最高總價值35200元的城堡-精緻客房，再享一泊二食下殺2.8折，大啖美食旅行住宿把握現在。

連續三年榮獲全台最美飯店的「瑞穗天合國際觀光酒店」，推出平旺日城堡雙人住宿券每張10000元，入住城堡-精緻客房最高總價值35200元，下殺2.8折。平旺日雙人家庭房住宿券每張15000元，則可選擇莊園-精緻家庭房或親子別墅-親子溫馨家庭房最高總價值57200元下殺2.6折。格蘭別墅區推出雅緻別墅雙人住宿券每張18800元，加人加價每人2500元至多兩位，優惠期限至2023年6月30日止，住宿券皆含一泊二食早餐與晚餐、溫泉黃金湯與108泡湯戲水池等體驗，館內「Yaward SPA」推出「單人60分鐘」二堂課程商品，超值7.1折優惠價5500元。多元化的體驗讓消費者自由選擇，在繁忙的生活裡，享受身、心、靈的寧靜與自然放鬆，體驗花蓮的爛漫與質樸。

天成飯店集團旗下的各品牌餐廳亦推出餐券供消費者選擇，台北天成大飯店「翠庭」推出5.8折招牌四人烤鴨合菜3000元，除了片皮鴨三吃外，還有燒臘拼盤、主廚精選料理、港點、時蔬等豐富菜色，超人氣的台北花園大酒店「饗聚廚房」自助餐，平均每客只要600元，平日自助午／晚餐或假日下午茶套券乙套5張3000元，下殺7.8折，提供無國界的自助美饌，融合中華、日本與東南亞料理的菁華美食饗宴，是親友歡聚的最佳選擇。為提供饕客品味異國風味新選擇，泰式餐廳「花園thai thai」，獻上饗食通用券1000元乙套2張可以折抵1400元價值的消費，提供多元泰式風味。「PRIME ONE牛排館」廣受歡迎的平日商業午餐券以7.4折每客800元回饋給廣大消費者。

位於信義區的世貿國際會館「翠庭」餐廳這次 也推出下殺6.7折的烤鴨三吃兌換券1680元，除了經典的片皮鴨之外，還可任選一道鴨胸料理和鴨骨料理，絕對滿足老饕的胃和心。天成文旅-華山町的超人氣網美餐廳「華山町餐酒館」，此次亦推出平日饗食通用券，一組兩張500元券即可享平日週一至週四期間用餐每張折抵700元的消費，自由選擇消費品項！

台灣美食展2022年8月5日(五)至8月8日(一)世貿一館-天成飯店集團攤位號D420

天成飯店集團線上旅展：https：／／pse.is／4bcvpk 2022年8月2日(二)至8月8日(一)18：00止

天成飯店集團聯合訂房中心：02-8978-6688

天成飯店集團聯合訂位中心：02-2312-1000