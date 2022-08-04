美國一專利管理公司VideoLabs於今年7月初時，向美國國際貿委會（USITC）提起在美國進口銷售的部分特定視訊處理設備及相關下游產品的四項專利侵權訴訟，USITC並於當地時間3日發布公告，將就該案啟動調查。

涉及的廠商含括了宏碁、華碩、聯想、微星及摩托羅拉等品牌業者，VideoLabs並要求有限排除及禁止令。

被點名的台品牌廠多表態不便回應，宏碁表示該案因進入司法程序，因此不便進行評論。微星則回應，將依法答辯，其餘暫不便回應。

依USITC調查程序，將於立案後45天內確定調查結束期。