2022哈薩克亞洲柔道錦標賽台灣選手今天（4日）陸續傳回捷報，「柔道男神」楊勇緯先在男子60公斤級銅牌戰，在黃金得分賽1分54秒靠著一記過肩摔，取勝蒙古選手依卡泰萬（Sumiyabazar Enkhtaivan）奪銅，隨後「柔道女王」連珍羚瑜女子57公斤級銅牌戰中，在最後1分28秒拿下半勝，勝過蒙古女將穆卡塞蒂夫（Ichinkhorloo Munkhtsedev），不但進帳個人生涯第8面亞錦賽獎牌，也是暌違一年半再度站上頒獎台。

2022哈薩克亞洲柔道錦標賽在哈薩克首都阿斯塔納進行，中華隊男、女各6名，總共12名選手與賽，楊勇緯今天在男子60公斤4強賽飲恨韓國選手金源鎮，只能爭取銅牌，銅牌戰楊勇緯和蒙古對手依卡泰萬正規賽結束都勝負難分，只能透過黃金得分賽（驟死賽）一決高下，楊勇緯在剩不到2分鐘的時間，把握機會以過肩摔拿下半勝優勢，一舉獲勝。

連珍羚則是4強賽對上日本籍頭號種子玉置桃，兩人進入黃金得分賽，纏鬥到7分06秒，連珍羚因領到第3次指導被判定落敗，她收拾心情於銅牌戰一搏，成功收下獎牌。

銅牌入袋後，現年33歲的連珍羚生涯在亞錦賽已經有2銀6銅戰績，不過上次站上頒獎台是去年5月烏茲別克塔什干柔道大滿貫賽，當時她獲得銀牌，東京奧運在自己及眾人期待下首戰出局、淚灑賽台，不甘心的她拋下退休念頭，至少再戰一年，本屆亞錦賽奪銅後她表示，很幸運自己還可以持續在柔道夢想的道路上，接下來就是一場場回到最佳狀態並享受比賽。