常規導彈飛越台灣北部上空。（日本防衛省）

對於大陸4日的常規導彈演習，日本防衛省4日發布消息指出，當日下午3時至4時（台灣時間下午2時至3時）左右，這一小時之內，大陸發射9枚常規導彈，其中5枚落入日本專屬經濟水域（EEZ）。而據防衛省示意圖顯示，其中有4枚常規導彈的軌跡被判斷為飛越台灣本島上空。這4枚皆是從大陸福建沿岸發射，飛行距離約500-550公里。

日本防衛省日公布，中國似乎在今天 15：00 到 16：00 之間發射了9枚彈道導彈。其中五枚被推定降落在日本的專屬經濟區（EEZ）。

根據央視報導也證實，解放軍常規導彈首次穿越台島，穿越愛國者導彈密集部署的空域，精準打擊目標。

詳情如下。

1. 14時56分左右，從福建沿海起飛，飛行約350公里。

2. 14時56分左右從中國內陸發射，飛行約700公里。

3. 15時14分左右，導彈從中國內陸發射，飛行約550公里。

4. 15時57分左右從浙江沿海發射，飛行約350公里。

5. 15時57分左右，從浙江沿海發射，飛行約650公里。

6. 16時05分左右，從福建沿海起飛，飛行約500公里。

7. 16時05分左右，從福建沿海起飛，飛行約550公里。

8. 16時08分左右，從福建沿海起飛，飛行約500公里。

9. 16時08分左右，從福建沿海起飛，飛行約550公里。

防衛省分析，（1）在中國公布的與那國島西北偏北的訓練區域內的日本專屬經濟區外，（5）至（9）在中國公布的波照間島西南，推定已登陸在日本專屬經濟區的訓練區內。此外，推測（6）至（9）飛越台灣本島。

假設第（2）項和第（3）項降落在中國宣布的台灣西南部訓練區域，第（4）項降落在中國宣布的台灣北部訓練區域。

彈道導彈已被投放在日本附近海域的訓練區，包括日本的專屬經濟區。

日本防衛省和自衛隊將繼續盡一切努力收集和分析信息，並進行預警和監視。

根據央視報導也證實，解放軍常規導彈首次穿越台島，穿越愛國者導彈密集部署的空域，精準打擊目標。