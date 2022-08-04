香港金融科技獨角獸尚乘數科自赴美上市以來，股價曾暴漲326倍，2日市值一度飆到4,700億美元，短暫超越騰訊，成為全球第九大上市公司。不料，尚乘數科3日股價大跌41％觸發熔斷，終場收跌34％至1,100美元，市值一日蒸發1,071億美元。

然而，即使尚乘數科市值一日蒸發千億美元，其最新市值2,035.5億美元，仍傲視拼多多（市值627.77億美元）等許多中概股。

綜合港媒報導，近期尚乘數科股價暴漲，引來投資者關注該公司背景。尚乘數科在招股書中指出，香港富豪李嘉誠家族旗下長和為尚乘集團（尚乘數科母公司）創始股東，在尚乘集團公司網站還有專屬頁面介紹長和和李嘉誠當年希望「打造領先亞洲的綜合金融機構平台」。

長和4日在官網公告，留意到近期媒體報導提及長江集團旗下公司和資深顧問李嘉誠，因此發出澄清。長江集團旗下公司沒有直接持有尚乘數科的股權，也和該公司沒有任何業務往來。另外，長江集團於接近十年前已經出售絕大部份持有的尚乘集團權益，現在僅剩餘當時未一併出售的不足4％極小量權益，目前正在洽談出售這些股份。

長江集團出售絕大部份持有的尚乘集團權益後，已將僅剩的小量尚乘集團權益，歸類於眾多財務投資中的一個小額項目。目前，尚乘集團董事局沒有長江集團的代表，長江集團也沒有參與尚乘集團的營運，並對該集團的任何業務及計畫一無所知。