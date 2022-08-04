晨暉（1271）受惠大紅麴及益生菌出貨量穩定，上半年營運表現亮麗，EPS以2.4元創下興櫃以來最佳表現；為因應訂單需求，4日董事會通過，將以每個月租金162萬承租汐止新廠房，預計明年中可望加入生產行列，提高產品自製率。

此外，該公司也公布7月份營收達3,994萬元，較去年同期成長5％，累計1～7月營收2.16億元，年增13％，雙雙刷新歷年同期新高。

晨暉表示，已規劃將於年底前推出2～3款新產品，可望對營收產生助益。而在海外市場部分，目前在北美、歐盟、亞洲都有合作伙伴洽談中，公司也積極深化旗下益生菌、紅麴菌株產品價值，打造全新的菌株合作模式，確保公司競爭優勢，力拼今年營運規模再創新高峰。

晨暉為「娘家」大紅麴及「娘家」益生菌產品的唯一供應商，受惠兩大產品市占率穩居龍頭，帶動上半年營收1.76億元，年增15％，在毛利提升的挹注下，營業利益8,003萬元，歸屬母公司稅後淨利7,966萬元，年增率分別為23％、24％，EPS2.4元，營收、獲利及EPS均刷新興櫃以來最佳表現。

除了營運表現亮麗外，晨暉日前也拿下2022年傑出生技產業金質獎，公司表示，未來將持續努力提升菌株研究，加強開發系列商品，提高產品競爭力，展現菌株研究能量。