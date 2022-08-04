日本學者3日指出，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣一事，其實讓華盛頓和北京政府都陷入兩難，因為雙方都無法輕易妥協，但也不希望引發戰爭，導致面臨「懦夫賽局」（Chicken game，又稱膽小鬼賽局）。

前日本駐中國大陸大使館公使、立命館大學客座教授宮家邦彥投書「深入日本」（Japan In-depth）網站指出，中國大陸國家主席習近平正面臨攸關第3任期的中共第20次全國代表大會（簡稱20大），裴洛西卻在此時訪台，將讓北京方面認為美國有意挑釁，導致習近平無法輕易妥協。

而在美國三權分立的政治制度下，華盛頓政府難以阻止國會議員的行動；且總統拜登（Joe Biden）先前未給予裴洛西訪台一事積極支持，甚至宣稱美軍認為此事「現在不是個好主意」，已引發國會不分黨派議員的反彈，未來若再讓步，將遭遇國內更強烈的攻擊。

在這種情況下，華盛頓和北京皆進退兩難；中國大陸先前已宣稱將進行「異常嚴厲的軍事措施」，但美國國內的鷹派也不會保持沉默，甚至可能暗中認為，若美中真的爆發軍事衝突，習近平反而會因更先前曾「不必要地挑釁美軍」，被批評為「危險的冒險主義者」。

宮家邦彥認為，前述狀況已導致美中政府陷入「懦夫賽局」之中，即雙方都不願意先讓步、但持續到最後又將引爆進一步衝突的危險局面，可謂「進也地獄、退也地獄」。