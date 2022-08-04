天文學家表示，1顆比兩座足球場還寬的小行星(asteroid)，即將掠過地球，時間是美國東部時間8月4日上午12 點23分通過(台北時間8月5日中午12點23分)。

生活科學(LiveScience)報導，這個險造成地球危機的小行星，是最近才發現的。美國航太總署的天文學家在7月26日發現到這顆被稱為「 2022 OE2」的石質小行星，即將穿過地球軌道，其大小估計有170~ 380公尺寬，大約是美式橄欖球場2倍長度，要是撞擊地球，雖然不至於到恐龍滅絕的規模，但也是1000枚核彈的等級。

天文學家證實， 2022 OE2是一顆「阿波羅級小行星」，也就是它圍繞太陽運行，並且會穿過地球軌道，目前已發現大約15,000 個這樣的小行星。

所幸，它雖然逼近地球，但還不至於撞上；據航太總署其下的噴射推進實驗室(JPL)稱，大約以510萬公里的距離經過地球，是地球與月球平均距離的 13 倍以上，所以不算危險。

最近比較驚險的小行星飛掠事件，是今年7月7日的的2022 NF，它最接近地球僅9萬公里，是地球與月球之間平均距離的 23% 左右；不過它大約是1輛公車大，要是落在地上，只要不在人口稠密區，那應該無事。

航太總署正在監測數以萬計的近地小行星(near-Earth asteroids，NEAs)，並且都估算了它們在本世紀末之後的軌跡。好消息是，至少在未來 100 年內，地球不會遇到小行星災難性撞擊。

儘管如此，天文學家表示，小行星的軌道並不穩定，一些微小變化都會改變結果。例如，要是與另一顆小行星的碰撞，或被行星的引力吸引，就可能會改變大型小行星的軌道，然後就改變成災難性軌道接觸地球。

因此，航太總署已提出「行星防禦」，這聽起來像是好萊塢電影片名的計畫，並不是像電影那樣派鑽井工人上去裝核彈，而是「早期發現，早期治療」。2021 年 11 月，航太總署啟動了「雙小行星重定向測試」(Double Asteroid Redirection Test,DART)的小行星偏轉任務，以小行星65803（迪迪莫斯,Didymos）的小衛星為目標，這個小行星平均直徑約160公尺。名為艾達「AIDA」的撞擊器將在今年秋季撞擊迪迪莫斯的衛星，不會摧毀它，但可能會稍微偏轉，航太總署將從偏轉的程度來瞭解行星防禦的成效。