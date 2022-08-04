面對外侮，誰真勇敢？誰才軟弱？美國眾議院議長裴洛西訪台引發共軍演習，不但以六團塊包圍台灣周邊海域，且共機飛行也無視過往默契的海峽中線。臉書粉專「逆風的烏鴉」指出，綠營愛給前總統馬英九貼「軟弱」的標籤，但卻是馬英九任內簽訂了《台日漁業協議》，讓釣魚台周圍沒再發生大型的漁業或主權糾紛；相較之下，總統蔡英文被綠營吹噓「勇敢」形象，如今面對與大陸的主權衝突，反而沒能做到「寸土不讓」。

逆風的烏鴉今(4日)以「『軟弱』的馬英九，『勇敢』的蔡英文」為標題發文表示：「在馬英九的諸多標籤中，『軟弱』無疑是最如影隨形的一個。相比之下，在各種大內外宣的洗腦下，蔡英文卻好像有了『勇敢』的標籤。這也是民進黨這幾年可以不斷消費的主要賣點。」

不過，馬英九是怎麼個「軟弱」法？烏鴉指出，「台灣和日本長期以來的釣魚台爭議，在2012年演變到了台日雙方基於軍事衝突的邊緣。當年的9月25日，台灣漁船去釣魚台宣示主權，台灣海巡派了12艘艦艇護航，護航圈外還有海軍艦隊待命。海巡和日本派來的艦船對峙，還相互噴水，那個畫面大家應該都很記憶深刻。而這個海上衝突的結果，是台日在第二年簽訂了《台日漁業協議》，劃定了雙方漁民的活動範圍。差不多一直到現在，釣魚台周圍都沒有再發生大型的漁業或主權糾紛。」

2013年5月，又發生了廣大興28號事件，台灣一名漁民被菲律賓警方射殺。烏鴉表示，「這起事件，馬英九表現軟弱的方法，是發動了數波對菲律賓的反制行動。第一波，是啟動制裁，第二波，是海軍和海巡對菲律進行武力展示，在當地進聯合海軍事演習。在經濟和軍事壓力下，菲律賓讓步，正式道歉並懲兇。隔年，台菲簽訂漁業協議。」

但海上漁業糾紛，在蔡英文任內其實並沒有完全消除。在對日本方面，取而代之的沖之鳥海域的爭議。如2016年政黨輪替前夕的東聖吉16號事件。在南海部分，衝突的對象，換成了印尼。去年1月，就曾發生海建興20號漁船被印尼扣押事件。烏鴉質疑，「但這些事件，勇敢的蔡英文有啥動作？其實就是沒有。日本和印尼，都是台灣付錢後把人贖回來。當然，這樣的低調處理，也沒換來啥尊敬，什麼漁業協議之類的，啥都沒聽過。」

烏鴉諷刺道，「當然有個說法是，蔡英文之所以要討好東南亞國家和日本，是因為要對立對付中國大陸。所以對印尼、日本軟弱，當主權問題的對象是中國大陸時，總該真正勇敢、寸土不讓了吧？然後呢？然後現在海峽中線就沒有了。」