（取自國防部官網）

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空軍晚上發布台海周邊空域空情動態，今天共有22架戰機越過海峽中線，與昨天一樣。根據空軍發布內容，包括12架蘇愷-30、2架殲-16、8架殲-11機，共22架在台海空域活動，其中，蘇愷-30在北活動，殲-11與殲16在南，都飛過海峽中線。空軍表示，採取派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控等應處作為。

國防部前天起改版，今後包括台灣海峽當面的共機動態，也會公布。至於這兩天各有22架共機逾越海峽中線，軍方官員研判這是中共刻意作為，中共近來一直強調沒有海峽中線的說法，海峽中線不存在。