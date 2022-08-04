網紅御姐強尼以性感穿著打扮走紅，敢脫敢秀的作風因此吸引大票粉絲，經常在社群上貼出大尺度照片，常分享換衣影片的她，不久前才上傳一支新影片，頂著大太陽在田裡直接更衣，脫到只剩下內衣和小可愛，引起網友瘋狂轉發。在最新影片中，她也照樣大膽，選在戶外海港換穿七套服飾，秀出超兇身材。

御姐強尼一向很懂得身材優勢，男性粉絲都很喜愛她。最近影片中，她真的上身一件衣服都沒穿，僅有一件黑色小可愛遮住重點部位，大膽的她就站在戶外海港，拍攝7套衣服的穿脫過程，脫完穿、穿了又脫，整段影片幾乎一刀未剪，有好幾次她的身體就要走光，才立刻剪去害羞鏡頭，看得網友口水直流。

御姐強尼2分半換衣片，總共換了七套衣服。(圖/御姐強尼 Youtube)

御姐強尼直接在鏡頭前換衣，露出大片雪白美背。(圖/御姐強尼 Youtube)

整段影片中，御姐強尼曾多次扭腰擺臀，超巨上圍跟著動作晃動，大片光滑美背和白皙逆天長腿更是清晰誘人，其中有一件衣服，裡面更是一個保護都沒有，雪白弧線直接在鏡頭前呈現給觀眾，另外在這段換衣過程中，其實在她身後一直有路人走來走去，卻能自在拍攝長達2分半的影片，超級勇敢大方。

御姐強尼雪白身材展露無遺，激起網友激烈討論。(圖/御姐強尼 Youtube)

播完這支超辣換衣片後，網友紛紛留言：「身材真的很好、又白白淨淨」、「姣美身材，修長勻稱的美腿，美得不要不要呀」、「這次換到海邊換裝，感覺風好大，強尼都快被吹走了」、「本來不想點開的但還是沒忍住，白色深V絕了，皮膚是真的白」、「每一件衣服都很好看！真教(叫)人胡思亂想」，引起網友激動情緒。