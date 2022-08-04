國民黨桃園市長參選人張善政遭爆，昔籲台灣科技業「應快去大陸進行高階研發」，他今晚澄清是要表達「利用對岸市場，厚植我們實力」概念，痛批民進黨使出烏賊戰術抹紅，更嗆民進黨桃園市長參選人林智堅人格破產。對此，林智堅競選辦公室發言人黃韋鈞回應，氣急敗壞無法化解疑慮，喊話應誠實面對自己。

黃韋鈞表示，張善政其實大可不必如此氣急敗壞，張當初親口說「台灣科技產業要趕快去中國進行高階研發」、「若不好好運用中國市場，就是腦袋有問題」外界並沒有扭曲，請張誠實面對自己，別因選舉就假裝關心台灣科技產業自主性，也應解釋當初為何無視大陸對台長久以來的敵意，而認為台高科技業須赴陸發展。

黃韋鈞說，桃園是台灣科技廊帶重要門戶，高科技業也是桃園與台灣的重要資產，張善政該釐清當時說法，若有調整也得清楚告知是否轉向、為何轉向，很遺憾看到張面對外界質疑，不是清楚解釋，卻直接訴諸政治攻防、噴政治口水，將矛頭轉向林智堅，此行徑無法化解市民對他的疑慮。