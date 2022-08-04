「反骨男孩」成員艾瑞絲（本名：盧昕妤）先前從電競實況主走紅，之後投身Youtuber界成為反骨的一員，有雙超大電眼和甜美臉蛋的她，在網上擁有不少粉絲，近日她和反骨團隊成員們到泰國度假，旅遊中的她不忘開直播與粉絲互動，提到旅遊時在泰國的情色街看到很厲害的價目表，成員蕾菈走在路上還差點被一堆男人拉走。

艾瑞絲今（4日）在Instagram開直播，她說在泰國旅遊走到情色街，有一排女生站在旁邊，好奇的她還看到當地的價目表，上面清楚標示各種體位的價錢，還有超厲害技能，可以用「下面」點菸、吹氣球等，讓他們一行人嘆為觀止，而身材很好的蕾拉去泰國玩一樣穿很辣，她親自說：「走在路上有一堆男的要把我拉走」，曝光在當地的驚嚇體驗，還好最後安全回到酒店。

不過艾瑞絲直言看人妖秀有點失望，本來以為會是一件一件脫衣的那種，結果他們看的是正常的，讓她直呼可惜，她同時預告這趟泰國之旅會玩七天六夜，明天大家會進行水上活動，到時後會換上比基尼，讓許多粉絲十分期待明天的照片。從直播中可以看到蕾拉身穿性感洋裝，上半身全靠一條細繩支撐前面的布料，面對鏡頭蕾菈大方揮手，側面看卻感覺胸部快要掉出來，讓粉絲為她捏一把冷汗。

艾瑞絲開直播分享泰國行的心得。（圖／截取自 艾瑞絲直播 Instagram）

艾瑞絲透露女生們大多都會集體行動，因為害怕泰國有人販子的風險，在異國他鄉還是小心為上，為了安全會互相保護對方，也表示由於泰國很多情色場所大部份都不能錄影，因此很多場合不能分享給粉絲看。