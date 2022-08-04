新北有名人夫熱愛爬山，也獲得老婆大力支持，然而他卻和女山友爬出感情，不僅在山上車震，約去汽車旅館開房間，後來他還收到女山友傳訊露骨訊息「前天和大前天我都有高潮欸」、「親那晚也特別強」，然而，2人關係卻被老婆發現，女山友遭提告求償；新北地院法官認定女山友侵犯人妻配偶權，應賠償40萬元，可上訴。

依據判決書記載，有名邱姓人夫熱愛爬山，經常在假日相約山友們一起出遊，且維持這個愛好長達8、9年之久，108年至109年期間，人夫因為爬山認識了林姓女子，由於2人同為爬山團體，時常一起參加爬山行程，漸漸2人從熟識到親密，去年5、6月間，2人在攀爬百岳途中，竟然於桃園山上直接車震，並開始交往，且上汽車旅館。

人妻從老公的手機對話紀錄發現，林女常常傳露骨的line訊息對話，還不斷對自己的老公撒嬌「想昨天跟親做愛」、「前天和大前天我都有高潮欸」、「那晚親特別有感覺」、「因為那時我已經有高潮欸」、「親那晚也特別強」，不僅如此，林女還會傳私密照給老公。人妻火大立即詢問老公狀況，老公也對她坦承外遇狀況，並且保證不再與林女聯絡。

豈料，去年10月，人夫將與妻子對話紀錄截圖傳給林女看，林女不但不生氣，還不斷傳訊息安慰「親先不用多想」、「親我真的好擔心你」，林女沒有收到人夫的回應後，又繼續傳訊息「好愛你」、「我會等你」等語。

人夫因爬上和女山友發生婚外情，女山友遭判賠求償40萬元。（示意圖/shutterstock）

人妻念及與老公已有30年的夫妻情份，也支持熱愛爬山的老公，只希望老公別再和林女一起爬山、過夜，然而，林女不僅全盤否認與她老公有任何交往關係，甚至，直到今年4月2人依舊一同相約爬山，她的苦言相勸遭漠視，便提向林女提告求償40萬元。

林女辯稱和人夫約在前2年認識，一起爬過10次左右的山，但也不知道人夫已經結婚，是後來聽山友才知道對方已經結婚，但私底下對方還是否認，是直到人夫傳了與他老婆的對話紀錄才知道2人已結婚；另外，也坦承在桃園山上車震，以及去汽車旅館開房間，其餘都是與人夫一般朋友方式聊天，也未再發生性行為。

新北地院審理，從人夫與林女的對話訊息、行車紀錄器畫面相關證據，認為林女漠視人妻痛苦心情，嚴重侵害人妻的配偶權，但考量林女為長照居家照顧服務員，月領4萬7千元，判林女應賠人妻40萬元，可上訴。