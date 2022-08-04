J.GAO逆時緊緻彈力嫩面膜和J.GAO逆時緊緻抗痕嫩頸膜。（J.GAO提供）

戲劇女神高宇蓁自創的保養品牌J.GAO，歡慶成立四週年！在這個值得紀念的時刻，正式宣告品牌名稱由J.KAO ，更改為「J.GAO」。同時，也發表兩款倍受矚目的「嫩膜」新品—J.GAO逆時緊緻彈力嫩面膜和J.GAO逆時緊緻抗痕嫩頸膜，以及獨家推出與塗鴉藝術家COLASA聯名合作的限量禮盒。

J.GAO主理人高宇蓁自詡為「聽見新時代訴求的女性企業家」，在品牌創立四週年之際，以特別訂製的四層大蛋糕歡慶！回首一路走來的親力親為、堅持不輕易妥協，她再度強調：「J.GAO創立的初衷，就是『聆聽心中的聲音Listen to Yourself』，期許成為真誠的聆聽者，傾聽這世代女性的需求，以誠實且高標準的品質，注重肌膚的細緻呵護，陪伴女性一同探索舒適圈外的世界，綻放屬於自己的美。」

J.GAO特別邀請深受國際精品品牌喜愛的塗鴉藝術家COLASA，聯名合作設計限量禮盒（原價$5660），內含明星商品J.GAO逆時極緻修護安瓶與新品J.GAO逆時緊緻彈力嫩面膜COLASA運用鮮豔色系、強烈充滿動感的大膽潑漆效果，將原本只有一瞬間的潑墨效果，以手繪方式呈現，拉長了時間空間，把小放大、把快變慢。