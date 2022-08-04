台股4日受到中共軍演引發台海情勢升溫，盤中一度重挫200點，最低來到14545.69點，台積電收盤跌1元，收在500元，加權指數收在14702.2點，終場下跌74.82點。（陳俊吉攝）

美國眾議院院長裴洛西訪台，中共軍演、台股震盪，亞股今全數反彈，台股成為獨跌的亞洲股市，終場收盤下跌0.51％，金管會將持續關注股市變化，評估祭出「限空令」等救市措施的可能性；國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，若實施「限空令」，台股短期跌勢會趨緩，但伴隨而來的副作用是「成交量能縮小」。

蔡明翰解釋，限空令是「人為操作」、違反自由市場機制，若軍演持續擴大，想放空還是會放空，「指數該下跌遲早會補上」。

中共軍演將持續好幾天，蔡明翰認為，只要過程沒有發生意外，演出擦槍走火的戲碼，恐慌情緒通常第一天反應最大，接下來將慢慢淡化、散去，從台股今尾盤跌幅收斂、甚至出現低接支撐就可以看出端倪；蔡明翰預估，待這次軍演結束，恐慌情緒散去，台股將逐步跟上國際股市的腳步。

新台幣匯率方面，中央大學經濟系教授徐之強表示，美國才宣布升息3碼，利差擴大、新台幣貶值壓力變大；隨美國裴洛西來訪，徐之強表示，地緣政治升溫，為避免資金外逃、新台幣大幅貶值，近日明顯看出央行阻貶、安定民心的態勢，收盤努力守住「2字頭」；新台幣兌美元匯率今收在29.994元，微貶0.4分。