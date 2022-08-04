農曆7月是旺財的大好時機？！業者透露，今年鬼月為極陰年，樂透財、偏財也稱為陰財，大甲鎮瀾宮獨家授權「MAZU DAO」NFT，終身三大祈福，還有限量2,500組開運及中元大補財庫18件組合，業者說，信眾把握今年鬼月轉運契機，把厄運轉好運，不僅帶財更是步步高升！

在全球NFT平台OpenSea上架的「MAZU DAO」NFT，為媽祖加持過的信仰賦能NFT，持有者能留名在鎮瀾宮元宇宙中，包含鎮殿媽祖、黃金媽祖、翡翠媽祖、二媽祖、三媽祖、正爐媽祖、副爐媽祖、開基媽祖、湄洲媽祖等9尊媽祖加持保庇，總發行量限定為3,230枚，以正能量加持招財運勢。

MAZU DAO創辦人顏宥騫表示，大甲鎮瀾宮MAZU DAO首批亮相賦能為終身祈福保佑三大功能，包含初一、十五法會疏文誦經祈福、NFT信徒優先遶境不用擠、限量22％稀有度的終生專屬光明燈，更有專屬每年遶境最夯限量版『秩序帽』，只要持有NFT就不用漏夜排隊搶購或上網高價競拍，即可免費獲得，提供虛擬上鏈及實體線下雙重保庇。