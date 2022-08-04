JIMMY CHOO MAN AQUA 活力海洋淡香水。（JIMMY CHOO提供）

精品香氛JIMMY CHOO 男香善於使用清新冷冽的調香方式闡述 JIMMY CHOO 男人的獨家性感。

今年度高溫熱浪不斷來襲，以海濱衝浪為靈感，推出JIMMY CHOO 活力海洋淡香水 (JIMMY CHOO MAN AQUA)。

JIMMY CHOO 活力海洋淡香水由 Paul Guerlain 和 Julien Rasquinet 兩位調香師共同創作，以令人振奮的海濱環境作為靈感來源，還原碧海藍天獨有的放鬆愜意，帶來海浪般的清新香氣，想像在衝浪中度過的早晨，既享受又充滿活力。