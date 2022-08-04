精品香氛JIMMY CHOO 男香善於使用清新冷冽的調香方式闡述 JIMMY CHOO 男人的獨家性感。
今年度高溫熱浪不斷來襲，以海濱衝浪為靈感，推出JIMMY CHOO 活力海洋淡香水 (JIMMY CHOO MAN AQUA)。
JIMMY CHOO 活力海洋淡香水由 Paul Guerlain 和 Julien Rasquinet 兩位調香師共同創作，以令人振奮的海濱環境作為靈感來源，還原碧海藍天獨有的放鬆愜意，帶來海浪般的清新香氣，想像在衝浪中度過的早晨，既享受又充滿活力。
精品香氛JIMMY CHOO 男香善於使用清新冷冽的調香方式闡述 JIMMY CHOO 男人的獨家性感。
今年度高溫熱浪不斷來襲，以海濱衝浪為靈感，推出JIMMY CHOO 活力海洋淡香水 (JIMMY CHOO MAN AQUA)。
JIMMY CHOO 活力海洋淡香水由 Paul Guerlain 和 Julien Rasquinet 兩位調香師共同創作，以令人振奮的海濱環境作為靈感來源，還原碧海藍天獨有的放鬆愜意，帶來海浪般的清新香氣，想像在衝浪中度過的早晨，既享受又充滿活力。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。