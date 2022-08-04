近日爆出台灣人被賣去柬埔寨當詐騙集團，超過90%人回不來案件，引發全民關注。事實上，早在今年初就有不少台灣人被騙去杜拜，就有博弈產業員工發文表示，若看到徵才文上出現4個關鍵字，絕對不要相信，100%是詐騙集團。

YouTuber《好棒Bump》上月底一支衝到柬埔寨營救「豬仔(被誘拐黑工)」影片，引起廣大迴響，其實Bump在年初時就曾揭露過有台灣女性被騙到杜拜當「豬仔」一事，不少網友討論真實性。

對此一名博弈業員工在Dcard發文表示「這類事情確實正在發生」，他指出，此類工作基本上地點都在三個地方，分別為柬埔寨、杜拜和曼谷，通常看到徵才文上面寫著「高薪」、「國外」、「無經驗」、「客服或行銷專員」，基本上都是詐騙集團。

原PO說，被騙的豬仔們一到當地，就會有專門的人力仲介把護照扣留，把人轉交到詐騙公司，如果業績沒達標，就會再度被販賣到其他同行，想要回台灣，必須繳交10到30萬元贖金。

原PO表示，這類詐騙集團背後勢力龐大，基本上完全不怕報警，所以都會直接提供手機，讓受害者註冊各個社交平台帳號，執行相關網路作業，就是看準你報警也沒用。文末他也呼籲，人力銀行應該好好審核各公司資料，而非放著這些徵才文流竄。