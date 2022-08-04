新莊棒球場4日上演「金控大戰」，富邦悍將靠著「再見暴投」以6比5險勝中信兄弟，中止近期2連敗。近3年未先發的中信兄弟官大元則是4局失3分、無關勝敗作收。

近期受到疫情影響的兄弟，在多名先發投手確診的情況下，今天推出「花店老闆」官大元先發，這也是他相隔3227天再度先發，打線在3、4局各攻下1分，但4局下官大元碰上亂流，被戴云真敲出逆轉2分炮，一度是敗投候選人，但靠著隊友火力支援躲敗。

8局下富邦靠著葉竹軒安打追成5比5平手，9局下李振昌續投，但他被該局首棒打者董子恩敲出內野安打，富邦換上莊韋恩代跑，他盜上二壘再靠王勝偉短打推進到三壘，雖然代打的張冠廷遭到三振，輪到范國宸打擊時，李振昌卻出現暴投，讓三壘跑者兵不血刃跑回再見分。

後援1局無失分的曾峻岳拿下本季第2勝（另有3敗），李振昌後援1局投出1次三振、被敲2支安打，加上要命的再見暴投承擔敗仗。近3年未先發的官大元最終繳出4局失3分，被敲4支安打包含被戴云真的2分炮，最終靠著隊友火力支援躲過敗投。