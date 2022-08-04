共軍演習第一天，驗收了什麼成果？美國眾議院議長裴洛西訪台觸動兩岸緊張，共軍今(4日)起在台灣周圍海域展開實彈演習。軍事專家賴岳謙在《頭條開講》節目中指出，共軍展現了「精準打擊」與「區域拒止」的能力，但威懾的對象並非台灣而是美國；東風16、17導彈的射程長達1500公里，而美國航母艦載機作戰範圍僅1000公里，等同進一步確認了「美國不敢介入台海事務」。

主持人周玉琴問：解除管控代表沒事了嗎？賴岳謙表示，「不是這樣講，它的意思是說，導彈的演習區在今天的活動是暫時結束了，它的管控在這邊就結束了，當然就可以航行了；今天的活動已經結束了，但明天的活動還是在它的演習區內，因為時程還是在走，所以民眾還是不能掉以輕心。」

賴岳謙說，「另外它們有談到說這是『精確打擊』跟『區域拒止』，那什麼叫區域拒止？區域拒止的能力基本上是針對美國而來的，所以大陸國防部就在今天的記者會裡面，被問到這個事情時，他就說『我就是針對美國』；那他的態度就很明白就是說，『我不是針對台灣的百姓，我就是針對美國，美國這樣子打台灣牌，那我們不能接受，所以我現在所有的演訓，就是針對你美國，那我今天演習的科目，就是區域拒止。』」

「區域拒止也就是讓你美國的船艦，不敢介入台海的戰事。」賴岳謙指出，「但是問題就在於說，戰事還是在台灣發生啊！兩岸的武力相向事我們兩岸，還是在台灣發生，但是如果美國要進來的話，那中國大陸現在向美國、向國際社會展現它有能力，能完全阻止美國進入這個戰區。」

賴岳謙強調，「那它要怎麼樣有能力阻止美國進入戰區？也就是我必須要做出有效的、可靠的作戰能力嘛，這裡面第一個就是『精確打擊』，也就是我能很精確地命中目標，我打在你眼皮底下，打給你看；第二個呢，就是我的距離夠遠，既然它講『區域拒止』，又在前面告訴你說，我這次打的是常導的火箭，常導火箭也就是常規的TNT（硝化甘油，俗稱黃色炸藥）的彈頭，我不是用『戰術核彈頭』，也不是用『戰略核彈頭』。」

「因為東風16或東風17是可以裝戰術核彈頭跟戰略核彈頭。」賴岳謙說，「那它現在告訴你就是，它裝的是常規彈頭；那一般來說，中程的導彈，因為它很貴，如果要裝常規的彈頭比較不划算，除非它要打的是非常有價值的軍事目標，例如說衡山指揮所，這種很有價值的軍事目標，才會這樣做，因為要避免核戰，又要很精準地打到你，這時候才會用常規的，因為它的有效性。」

賴岳謙指出，「東風16或東風17，一般的有效射程事1500公里以上，那當然對美國的航母就構成了威懾能力，因為美國航母的艦載機，它的作戰半徑小於1000公里，所以美國的航母就不能靠近1500公里，但不能靠近1500公里，這個航母就沒有意義了！對台灣來講沒有意義。所以雷根號航母，你會發現它往北走的時候，都離大陸很遠，1000公里以上，它就是向大陸表明說『我沒有要介入』；所以美國人的『堅若磐石』，聽聽就好！」。