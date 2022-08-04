美國國際貿易委員會（ITC）3日發布新聞稿，宣布將對部分影片處理設備商展開337調查，調查名單包括台灣三大PC廠宏碁、華碩、微星，以及聯想和摩托羅拉等設備商是否有侵犯專利。

根據新聞稿內容，本次調查是加州VideoLabs於7月5日向美國USITC提起的訴訟，該公司指控聯想、宏碁、華碩、微星和摩托羅拉等業者對美進口和在美銷售的一些影片處理設備，以及包含相同設備的產品有侵犯四項專利，並尋求有限排除令和禁止令。

ITC已經通過投票發起調查，但目前尚未就案件做出任何決定，將於調查後的45天內確定調查期。

針對此事，遭點名的台灣業者中，宏碁回應此案已進入司法程序，不便進行評論。而微星則稱將依法答辯，其餘也暫不回應。

337調查是ITC依據美國《1930年關稅法》第337節的規定，能夠對貿易進口中的不公平競爭進行調查，並採取制裁措施。任何一家企業若認定某一貨物進口侵犯美國有效的智慧財產權，即可申請337調查，如若證明構成侵權，ITC有權暫時或永久禁止該產品進口。