寵妻魔人連千毅事業得意，私下也對愛妻呼護備至，不僅每月給老婆50萬花，還曾砸下8000萬買豪宅送給妻子，日前因貼出有娜美照片都是舊照，遭到網友質疑婚姻觸礁，他已間接澄清。近日連千毅趁著七夕情人節，貼出和老婆娜美的合照，二人坐在一起來場烤肉聚餐，還對鏡頭甜蜜合照，互動親暱自然，獲得網友一片讚聲。

據悉，連千毅平常就對妻子娜美很好，七夕情人節自然也不例外。4日，他帶著娜美去到一間日式燒肉店，還在臉書寫下結婚感言：「這九年來，從來老婆娜美想吃什麼，我都沒有意見跟想法，我要吃什麼菜、也都是她在做主意」，只見兩人面對面坐著，旁邊沒小孩，共度專屬情人節的美好時光。

連千毅帶愛妻來烤肉，甜蜜舉止被網友讚爆。(圖/連千毅 FB)

連千毅和老婆娜美貼臉合影，互動就像對老夫老妻般。(圖/連千毅 FB)

連千毅接著對老婆感性說道：「情人節還陪著我去談生意，跟銀行端會議，幫我把家裡跟孩子打理的很好！謝謝老婆，你辛苦了，情人節快樂」。不過在這之前，他在臉書曬的都是妻子獨照，更稱要送走妻子，才會被質疑根本已分開。所幸趁著情人節的到來，感性對妻告白，更親密貼臉終於粉碎謠言。

不少網友們看到娜美同框連千毅，也紛紛寫下留言：「嫂子好漂亮哦」、「這麼漂亮的老婆簡直是人生勝利組」、「成功男人背後有偉大的女人」、「親一個親一個親一個」、「娶到好老婆」、「嫂子好幸褔唷，大家情人節快樂」，無人不希望連千毅婚姻變得更加圓滿幸福。