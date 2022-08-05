美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，引發中國強烈不滿，台灣從政府到民間皆出現資安攻擊。高雄市環保局今天指出，飲用水網站晚間近9時遭駭，已先下架搶修，並報警持續追查原因。

裴洛西（Nancy Pelosi）訪台期間，中國打壓台灣產品進出口，台灣的政府及民間單位也傳出被駭客攻擊情形，例如7-ELEVEN統一超商及台鐵的螢幕看板3日都出現反裴洛西文字。

高雄市政府環保局發布訊息指出，晚間8時56分發現飲用水網站遭駭客惡意入侵，立即於9時15分將網站先行下架，並持續追查原因修復，以防止類似情形再發生。

環保局表示，對於駭客惡意攻擊市府網站，除嚴厲譴責不法，也通報請警方追查。

裴洛西訪台期間，中國打壓台灣產品進出口，台灣的政府及民間單位也傳出被駭客攻擊情形，例如7-ELEVEN統一超商及台鐵的螢幕看板3日都出現反裴洛西文字，國防部官網3日也遭駭。（編輯：李亨山）1110804