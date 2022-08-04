共軍今（4）日進行常規導彈演習，據日本防衛省消息指出有4枚常規導彈的軌跡被判斷為飛越台灣本島上空，大陸國防大學的學者證實穿越了台灣的愛國者導彈密集部署的空域，。由於我方愛國者三型飛彈北部部署三大陣地為雙北的萬里、新店、南港，日方與陸方的訊息間接證實，共軍4枚導彈於演習首日飛越了大台北地區。

對於共軍4日的常規導彈演習，日本防衛省4日發布消息指出，下午3時至4時（台灣時間下午2時至3時）左右，這一小時之內，共軍發射9枚常規導彈，其中有4枚常規導彈的軌跡被判斷為飛越台灣本島上空。這4枚皆是從大陸福建沿岸發射，飛行距離約500-550公里。

根據央視報導也證實，共軍常規導彈首次穿越台灣，穿越「愛國者導彈密集部署的空域」，精準打擊目標。

央視新聞訪問大陸軍事專家國防大學教授孟祥清時，證實導彈首次穿越台灣領空並強調，穿越了台灣的愛國者導彈密集部署的空域。

由於我方愛國者三型飛彈北部部署三大陣地為，雙北地區的萬里、新店、南港，日方與陸方的訊息間接證實，共軍4枚導彈於演習首日飛越了大台北地區。

針對外界關注「中共以我東部海域為目標，發射之彈道飛彈，是否飛越臺北上空」乙情，國防部今（4）日表示，彈道飛彈發射後之主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越之廣闊地面區域並無危害。故各國之飛彈防護系統，均以落彈點之解算為關鍵。

國防部進一步表示，國軍運用監偵系統，可精準掌握中共發射之東風系列飛彈彈道，並預測其落點為東部海域，對本島地面不構成危害，乃據以完成戰備應處，符合接戰規則。因此，未發放防空警報。

另考量中共飛彈射擊，以威懾我方為主要目標，為保護國軍情監偵作業能量，有關其飛行路徑等資訊，將不予公布。